Столтенберг заявив, що очікує від НАТО погодження довгострокових фінансових зобов'язань щодо України

Генсек НАТО очікує на домовленості щодо того, що Альянс візьме на себе провідну роль у наданні та координації військової допомоги для ЗСУ

Єнс Столтенберг (Фото: Офіс президента)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться у липні, союзники погодять план довгострокових фінансових зобов’язань щодо України. Про це він повідомив під час брифінгу.

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За словами генсека НАТО, наразі це питання все ще обговорюється.

Також Столтенберг заявив, що очікує на домовленості щодо того, що НАТО візьме на себе провідну роль у наданні та координації військової допомоги та навчання для України. Він наголосив, що це також важливо для забезпечення повної сумісності з НАТО в майбутньому та руху України до повноцінного членства в Альянсі.

Генсек зазначив, що очікує на липневому саміті від союзників узгодження "сильних формулювань" щодо членства України в НАТО.

"Я не можу вдаватися у подробиці, які саме слова це мають бути, але очікую, що це передбачатиме запевнення у наших зобов’язаннях, що Україна стане членом НАТО", — сказав він.

27 травня Столтенберг заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні.

31 травня повідомлялося, що генсек НАТО закликатиме союзників з Альянсу виділяти щонайменше 40 млрд євро на військову допомогу Україні кожного року.

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