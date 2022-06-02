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НАТО не прогнозирует мести РФ в ответ на поставки Украине современного западного оружия

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 06:32
НАТО не прогнозирует мести РФ в ответ на поставки Украине современного западного оружия - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)

НАТО не предвидит каких-либо ответных мер со стороны России на решение США поставить современное вооружение Украине. Об этом заявил в среду генеральный секретарь Йенс Столтенберг, передает CNN.

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"Нет, я этого не предвижу, потому что то, что делают союзники по НАТО и НАТО, — это оказание поддержки Украине в отстаивании права на самооборону, а это право закреплено в договоре ООН", — сказал Столтенберг.

Генсек провел пресс-конференцию с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, а сегодня, 2 июня, он должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

  • Вчера Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS. Четыре РСЗО уже в Европе, их привезли заранее.
  • Пентагон опубликовал список вооружений, которые получит Украина в рамках нового пакета помощи на $700 млн.

Читайте также: РФ заявила о рисках вовлечения третьих стран в войну из-за поставок Украине западных РСЗО

Оксана Житнюк
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