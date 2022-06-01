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РФ заявила о рисках вовлечения третьих стран в войну из-за поставок Украине западных РСЗО

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 18:28
РФ заявила о рисках вовлечения третьих стран в войну из-за поставок Украине западных РСЗО - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о рисках вовлечения третьих стран в войну России против Украины в случае поставок Украине западных реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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"Такие риски, конечно, существуют", – сказал Лавров, назвав просьбы Украины к западным партнерам о предоставлении РСЗО "прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия".

По его мнению, эти риски понимают "серьезные страны в ЕС".

"Не все, прямо скажу, в Евросоюзе, особенно в его северной части. Есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции. Но серьезные страны в Евросоюзе, конечно, прекрасно понимают неприемлемость таких сценариев, и вроде бы признаки разумных оценок мы недавно услышали из Вашингтона", – сказал Лавров.

  • Президент США Джо Байден принял решение предоставить Украине ракетные системы, "которые позволят более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине".
  • Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине свою самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня, контрбатарейный радар и гаубицы. Пока за все время войны ФРГ поставила Украине 15 млн патронов, 100 000 ручных гранат и 5000 противотанковых мин.

Читайте также: США дадут Украине ракеты для поражения целей на расстоянии более 70 км – WSJ

Вадим Ребрина
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Сергей Лавров РСЗО
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