РФ заявила о рисках вовлечения третьих стран в войну из-за поставок Украине западных РСЗО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о рисках вовлечения третьих стран в войну России против Украины в случае поставок Украине западных реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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"Такие риски, конечно, существуют", – сказал Лавров, назвав просьбы Украины к западным партнерам о предоставлении РСЗО "прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия".

По его мнению, эти риски понимают "серьезные страны в ЕС".

"Не все, прямо скажу, в Евросоюзе, особенно в его северной части. Есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции. Но серьезные страны в Евросоюзе, конечно, прекрасно понимают неприемлемость таких сценариев, и вроде бы признаки разумных оценок мы недавно услышали из Вашингтона", – сказал Лавров.

Президент США Джо Байден принял решение предоставить Украине ракетные системы, "которые позволят более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине".

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине свою самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня, контрбатарейный радар и гаубицы. Пока за все время войны ФРГ поставила Украине 15 млн патронов, 100 000 ручных гранат и 5000 противотанковых мин.

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Вадим Ребрина

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