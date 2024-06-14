НАТО одобрило план расширенной поддержки Украины: Столтенберг объяснил, о чем идет речь

Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что союзники увеличат свою помощь в обучении ВСУ и координации финансов для передачи необходимого оружия

Йенс Столтенберг (Фото: TOMS KALNINS/EPA)

В НАТО одобрили план по расширению поддержки Украины – речь идет об определении Альянсом координационных действий для помощи в сфере безопасности и учений украинских военных. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров обороны стран блока.

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По его словам, такое решение позволит лидерам НАТО начать работу в этом направлении уже на Вашингтонском саммите 9 июля.

В рамках одобренного плана партнеры привлекут около 700 человек военного персонала для помощи Вооруженным Силам Украины, отметил Столтенберг.

Он рассказал, что военные инструкторы союзников будут тренировать украинских солдат на базах государств НАТО, а также партнеры будут помогать с координацией денежной помощи, которая будет идти на передачу ВСУ необходимого вооружения.

"Эти усилия не направлены на то, чтобы НАТО стало частью конфликта. Однако они улучшат нашу поддержку Украины в отстаивании ее права на самооборону", – добавил Столтенберг.

2 июня Столтенберг заявил, что в НАТО не прогнозируют мести со стороны России на то, что Альянс передает Украине современное вооружение.

12 июня он сказал, что на саммите в Вашингтоне ожидает согласования партнерами плана долгосрочных финансовых обязательств по Украине.

13 июня генсек сказал, что США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины – в частности речь идет о $40 млрд в год.

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