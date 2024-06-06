НАТО хочет давать Украине больше разведданных о средствах РЭБ Росссии - Bloomberg

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в сфере разведданных. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Давид ван Вил, сообщает издание Bloomberg.

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Альянс готовит соглашение, которое вводит новые рамки для обмена разведывательными данными с Украиной, рассказал Ван Вил во время первого форума оборонных инноваторов в Кракове.

По его словам, работу над ним планируют завершить к юбилейному саммиту НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Издание отметило, что НАТО намерено обмениваться с Украиной разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы. Ван Вил заявил - Альянс также хочет помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания войны.

"Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью. Но, конечно, россияне не глупые. Это означает, что инновации на поле боя - не статичная вещь. Это больше похоже на шахматы", - добавил он.

31 мая 2024 года издание Tagesschau со ссылкой на спикера федерального правительства страны сообщило , что Германия позволила Украине бить предоставленным ею оружием по территории России. Министр обороны страны Борис Писториус объяснил это тем, что Берлин адаптировался к войне в Украине.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил , что Вашингтон дал Киеву разрешение на нанесение ударов в глубь России с использованием американского оружия. The Wall Street Journal написал , что на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор.

По состоянию на 4 июня 16 стран предоставили право Украине использовать переданное оружие непосредственно по территории России, а Италия, Испания и Бельгия против.

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