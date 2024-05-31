Німеччина дозволила Україні бити по Росії своєю зброєю

Раніше канцлер Олаф Шольц виступав проти цього

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німеччина дозволила Україні бити наданою нею зброєю по території Росії. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Tagesschau з посиланням на речника федерального уряду країни.

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Вищий орган виконавчої влади ФРН вирішив, що Україна може використовувати німецьку зброю проти цілей на території РФ.

Речник уряду зауважив, що це було зроблено відповідно до міжнародного права.

"Ми разом переконані, що Україна має право за міжнародним правом захищатися від цих [російських] атак. З цією метою вона також може використовувати зброю, надану для цієї цілі, згідно зі своїми міжнародно-правовими зобов’язаннями, у тому числі ту [зброю], що постачається нами", – зазначив він.

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Ще 26 травня німецький канцлер Шольц заявляв, що він проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії. А вдень 29 травня вже 10 країн підтримували удари їхньою зброєю по країні-агресору, і їхня кількість продовжує зростати.

30 травня видання Politico з посиланням на анонімні джерела заявило, що президент США Байден дозволив Україні застосовувати американську зброю по території РФ, але винятково у районах, що межують з Харковом.

Офіційних заяв з цього приводу немає, але потім Міноборони США заявило, що як і раніше не дозволяє Україні завдавати ударів по РФ зброєю від Сполучених Штатів.

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