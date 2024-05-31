Речниця Пентагону про удари по Росії: Наша політика не змінилася

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США не дозволяють використовувати надане країною озброєння для ударів по РФ

Сабріна Сінгх (Фото: EPA)

Міністерство оборони США як і раніше не дозволяє Україні завдавати ударів наданою Вашингтоном зброєю по цілях на території Росії. Про це на брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

На запитання щодо того, чи не планує оборонне відомство послабити обмеження щодо застосування американського озброєння для ударів по цілях на території РФ, вона заявила, що політика Вашингтона у цьому контексті не змінилася.

"Наша безпекова допомога, яку ми надаємо Києву, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо та не дозволяємо удари всередині Росії", – сказала Сінгх.

Речниця Пентагону наголосила, що "вірить, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії".

"Якщо щось зміниться, ми вам повідомимо. Але зараз це залишається нашою політикою. І ми віримо, що надали Києву можливості й системи, щоб бути ефективними на полі бою прямо зараз", – наголосила Сінгх.

Читайте також: Нардеп Чернєв: США можуть дати непублічний дозвіл на удари по Росії своєю зброєю