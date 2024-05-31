Речниця Пентагону про удари по Росії: Наша політика не змінилася
Міністерство оборони США як і раніше не дозволяє Україні завдавати ударів наданою Вашингтоном зброєю по цілях на території Росії. Про це на брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.
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На запитання щодо того, чи не планує оборонне відомство послабити обмеження щодо застосування американського озброєння для ударів по цілях на території РФ, вона заявила, що політика Вашингтона у цьому контексті не змінилася.
"Наша безпекова допомога, яку ми надаємо Києву, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо та не дозволяємо удари всередині Росії", – сказала Сінгх.
Речниця Пентагону наголосила, що "вірить, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії".
"Якщо щось зміниться, ми вам повідомимо. Але зараз це залишається нашою політикою. І ми віримо, що надали Києву можливості й системи, щоб бути ефективними на полі бою прямо зараз", – наголосила Сінгх.
- 3 травня глава МЗС Британії заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.
- 25 травня генсек НАТО зазначив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю. А вже 28 травня це підтримав французький президент Макрон.
- 30 травня видання Politico повідомило, що Байден таємно дозволив Україні бити по Росії, але тільки в районах поряд із Харковом.
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