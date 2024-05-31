Спикер Пентагона об ударах по России: Наша политика не изменилась
Министерство обороны США по-прежнему не разрешает Украине наносить удары предоставленным Вашингтоном оружием по целям на территории России. Об этом на брифинге сообщила спикер Пентагона Сабрина Сингх.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
На вопрос о том, не планирует ли оборонное ведомство ослабить ограничения по применению американского вооружения для ударов по целям на территории РФ, она заявила, что политика Вашингтона в этом контексте не изменилась.
"Наша помощь, которую мы оказываем Киеву, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не разрешаем атаки внутри России", — сказала Сингх.
Спикер Пентагона подчеркнула, что "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, непосредственно влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России".
"Если что-то изменится, мы вам сообщим. Но сейчас это остается нашей политикой. И мы верим, что предоставили Киеву возможности и системы, чтобы быть эффективными на поле боя прямо сейчас", – подчеркнула Сингх.
- 3 мая глава МИД Британии заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.
- 25 мая генсек НАТО отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием. А уже 28 мая это поддержал французский президент Макрон.
- 30 мая издание Politico сообщило, что Байден тайно разрешил Украине бить по России, но только в районах рядом с Харьковом.
Читайте также: Нардеп Чернев: США могут дать непубличное разрешение на удары по России своим оружием