Спикер Пентагона об ударах по России: Наша политика не изменилась
Сабрина Сингх (Фото: EPA)

Министерство обороны США по-прежнему не разрешает Украине наносить удары предоставленным Вашингтоном оружием по целям на территории России. Об этом на брифинге сообщила спикер Пентагона Сабрина Сингх.

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На вопрос о том, не планирует ли оборонное ведомство ослабить ограничения по применению американского вооружения для ударов по целям на территории РФ, она заявила, что политика Вашингтона в этом контексте не изменилась.

"Наша помощь, которую мы оказываем Киеву, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не разрешаем атаки внутри России", — сказала Сингх.

Спикер Пентагона подчеркнула, что "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, непосредственно влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России".

"Если что-то изменится, мы вам сообщим. Но сейчас это остается нашей политикой. И мы верим, что предоставили Киеву возможности и системы, чтобы быть эффективными на поле боя прямо сейчас", – подчеркнула Сингх.

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