Спикер Пентагона об ударах по России: Наша политика не изменилась

Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не позволяют использовать предоставленное страной вооружение для ударов по РФ

Сабрина Сингх (Фото: EPA)

Министерство обороны США по-прежнему не разрешает Украине наносить удары предоставленным Вашингтоном оружием по целям на территории России. Об этом на брифинге сообщила спикер Пентагона Сабрина Сингх.

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На вопрос о том, не планирует ли оборонное ведомство ослабить ограничения по применению американского вооружения для ударов по целям на территории РФ, она заявила, что политика Вашингтона в этом контексте не изменилась.

"Наша помощь, которую мы оказываем Киеву, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не разрешаем атаки внутри России", — сказала Сингх.

Спикер Пентагона подчеркнула, что "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, непосредственно влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России".

"Если что-то изменится, мы вам сообщим. Но сейчас это остается нашей политикой. И мы верим, что предоставили Киеву возможности и системы, чтобы быть эффективными на поле боя прямо сейчас", – подчеркнула Сингх.

3 мая глава МИД Британии заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

25 мая генсек НАТО отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием. А уже 28 мая это поддержал французский президент Макрон.

30 мая издание Politico сообщило, что Байден тайно разрешил Украине бить по России, но только в районах рядом с Харьковом.

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