Нардеп Чернев: США могут дать непубличное разрешение на удары по России своим оружием

Нардеп отметил, что украинские военные подали запрос на разрешение бить оружием США по целям на российской территории

Владимир Зеленский и Джо Байден. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Соединенные Штаты могут предоставить Украине непубличное разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России. Об этом заявил народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

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Чернев подчеркнул, что Украине главное результат, а не процесс того, как об этом будет объявлено.

"Мы об этом говорили в США: "Хотите говорите публично, не хотите – дайте непубличное разрешение через различные каналы". У нас много каналов (взаимодействия. – Ред.)", – отметил он.

Нардеп отметил, что украинские военные подали запрос на разрешение бить оружием США по целям на российской территории. Он считает, что США могут предоставить соответствующее разрешение через военные каналы, то есть сделать его непубличным.

"Если по военным каналам наши военные получат такое разрешение, этого будет абсолютно достаточно, не нужно это провозглашать в The New York Times, СNN или BBC. Поэтому абсолютно возможен и такой вариант развития событий", – подчеркнул нардеп.

Газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден приближается к отмене запрета на использование американского оружия на территории России.

15 мая госсекретарь Энтони Блинкен посетил Киев, где заявил, что США не поощряют удары по территории России, но "Украина должна сама решать, что делать". Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко считает, что такие заявления могут свидетельствовать о некотором изменении позиции американцев.

25 мая 2024 года генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.

28 мая Макрон выступил за то, чтобы предоставить Украине разрешение наносить удары по военным базам на территории России западным оружием.

29 мая глава МИД Финляндии заявила, что Украина может наносить удары по целям на территории России оружием, которое передали государству Хельсинки.

В тот же день "за" выступила Канада.

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