Нардеп Чернєв: США можуть дати непублічний дозвіл на удари по Росії своєю зброєю

Нардеп зауважив, що українські військові подали запит на дозвіл бити зброєю США по цілях на російській території

Володимир Зеленський та Джо Байден. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Сполучені Штати можуть надати Україні непублічний дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії. Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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Чернєв наголосив, Україні головне результат, а не процес того, як про це буде оголошено.

"Ми про це говорили у США: "Хочете кажіть публічно, не хочете — дайте непублічний дозвіл через різні канали". У нас багато каналів (взаємодії. – Ред.)", — зазначив він.

Нардеп зауважив, що українські військові подали запит на дозвіл бити зброєю США по цілях на російській території. Він вважає, що США можуть надати відповідний дозвіл через військові канали, тобто зробити його непублічним.

"Якщо по військових каналах наші військові отримають такий дозвіл, цього буде абсолютно достатньо, не потрібно це проголошувати у The New York Times, СNN або BBC. Тому абсолютно можливий і такий варіант розвитку подій", — підкреслив нардеп.

Газета The New York Times писала, що президент США Джо Байден наближається до скасування заборони на використання американської зброї на території Росії.

15 травня держсекретар Ентоні Блінкен відвідав Київ, де заявив, що США не заохочують ударів по території Росії, але "Україна повинна сама вирішувати, що робити". Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко вважає, що такі заяви можуть свідчити про деяку зміну позиції американців.

25 травня 2024 року генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

28 травня Макрон виступив за те, щоб надати Україні дозвіл завдавати ударів по військових базах на території Росії західною зброєю.

29 травня очільниця МЗС Фінляндії заявила, що Україна може завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю, яку передали державі Гельсінкі.

Того ж дня "за" виступила Канада.

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