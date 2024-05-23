Заява Блінкена про удари України по Росії зброєю США "створила надію"- посол при НАТО

Посол при НАТО Наталя Галібаренко зазначила, що Україна продовжить просувати ідею про ухвалення рішення щодо дозволу бити зброєю союзників по цілях у РФ

Наталія Галібаренко (Фото: МЗС)

Заява держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо самостійного визначення Збройними Силами України цілей для завдання ударів "створила надію", що у Вашингтоні змінили свою позицію щодо ураження об'єктів у Росії американською зброєю. Про це заявила глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю Укрінформу.

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Коментуючи нещодавній візит до Києва Ентоні Блінкена, де він зазначав, що Україна має самостійно визначатися із вибором цілей для ураження, Галібаренко сказала, що слова американського держсекретаря можуть свідчити про зміну позиції Вашингтона.

На її думку, заява Блінкена, що "створила надію", для України могла б означити змогу держави вирішувати, по яких територіях вона може завдавати ударів, і яку західну зброю використовувати для цього.

Посол при НАТО підкреслила, що Україна завжди заявляла про право атакувати об’єкти Росії на її території.

"Якщо йдеться про цілі атак України, – це завжди об’єкти, що стосуються або виробництва зброї, або її транспортування, це військові аеродроми чи інші подібні цілі. Ми маємо право це робити як сторона, що захищається", – сказала вона.

Галібаренко також навела у приклад Британію, яка дала дозвіл бити ЗСУ зброєю країни по цілях Росії.

Рішення, що Україна може застосовувати зброю США поза межами своїх кордонів, як наголосила Галібаренко, має бути зрештою ухвалене.

"Шкода, що ми втрачаємо час на пошук рішення, яке не мало б зумовлювати сумнівів. Але ми й далі будемо його просувати, на всіх рівнях", – додала вона.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня 2024 року Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.

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