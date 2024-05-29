Глава МЗС Фінляндії: Україна може атакувати Росію зброєю, наданою країною

Еліна Валтонен стверджує, що Фінляндія не встановила жодних особливих обмежень щодо своєї матеріальної допомоги

Еліна Валтонен (Фото: EPA)

Україна може завдавати ударів по цілях на території Росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен, цитує видання Uusi Suomi.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Очільниця зовнішньополітичного відомства зазначила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

"Фінляндія не встановила жодних особливих обмежень щодо своєї матеріальної допомоги Україні, але виходить із того, що матеріали використовуються відповідно до міжнародного права", – наголосила Валтонен.

Вона заявила, що Росія веде незаконну загарбницьку війну, тому Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

"Сюди також входять атаки на військові цілі на території нападника, необхідні для самозахисту", – резюмувала глава МЗС Фінляндії.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон не заохочує ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

28 травня Макрон виступив за те, щоб надати Україні дозвіл завдавати ударів по військових базах на території Росії західною зброєю.

Читайте також: 10 країн "за" те, щоб Україна била їхньою зброєю по Росії – перелік та заяви лідерів