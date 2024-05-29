Глава МИД Финляндии: Украина может атаковать Россию оружием, предоставленным страной

Элина Валтонен утверждает, что Финляндия не установила никаких особых ограничений по поводу своей материальной помощи

Элина Валтонен (Фото: EPA)

Украина может наносить удары по целям на территории России с помощью оружия, переданного Финляндией. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен, цитирует издание Uusi Suomi.

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Глава внешнеполитического ведомства отметила, что страна, ведущая оборонную войну, может нанести удар по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самообороны.

"Финляндия не установила никаких особых ограничений по своей материальной помощи Украине, но исходит из того, что материалы используются в соответствии с международным правом", — подчеркнула Валтонен.

Она заявила, что Россия ведет незаконную захватническую войну, поэтому Украина имеет право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

"Сюда также входят атаки на военные цели на территории агрессора, необходимые для самозащиты", – резюмировала глава МИД Финляндии.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

25 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.

28 мая Макрон выступил за то, чтобы предоставить Украине разрешение наносить удары по военным базам на территории России западным оружием.

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