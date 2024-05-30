Politico: Німеччина "обережно" схиляється до дозволу Україні бити по Росії німецькою зброєю

Шольц не зробив чіткої заяви, яка б відображала позитивну реакцію Німеччини. Проте й від негативної він також відійшов

Будівля Бундестагу (Фото: Пресслужба уряду)

Уряд Німеччини поступово та "обережно" відмовляється від своїх застережень, які стосуються того, щоб надати Україні дозвіл бити німецькою зброєю по території Росії. Про це пише Politico, наводячи та аналізуючи заяви лідерів та представників країни.

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Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц 28 травня сказав, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, "в рамках міжнародного права", не надавши деталей.

Крім того, він додав, що вважає "дивним, коли деякі люди ведуть дискусії та кажуть, що їм [українцям] не дозволено захищатися і вживати відповідних для цього заходів".

Наступного дня, після того, як ще низка країн видала чіткі заяви, в яких вони виступають за те, щоб Україна завдавала ударів по країні-агресору з використанням їхньої зброї, Берлін зробив спробу пояснити, що мав на увазі Шольц.

Речник канцлера Штеффен Гебештрайт заявив, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, але [можуть] бути розширеними й на територію агресора", наголосивши також, що він не може розкрити точні домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є "конфіденційними".

Неназваний співрозмовник журналістів, знайомий з позицією німецького уряду, також сказав, що Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї проти цілей всередині Росії, не вдаючись у подробиці.

25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

28 травня Макрон виступив за те, щоб надати Україні дозвіл завдавати ударів по військових базах на території Росії західною зброєю.

29 травня очільниця МЗС Фінляндії заявила, що Україна може завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю, яку передали державі Гельсінкі.

Того ж дня "за" виступила Канада.

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