Politico: Германия "осторожно" склоняется к разрешению Украине бить по РФ немецким оружием

Шольц не сделал четкого заявления, которое отражало бы положительную реакцию Германии. Однако и от негативной он тоже отошел

Здание Бундестага (Фото: Пресс-служба правительства)

Правительство Германии постепенно и "осторожно" отказывается от своих оговорок, касающихся того, чтобы предоставить Украине разрешение бить немецким оружием по территории России. Об этом пишет Politico, приводя и анализируя заявления лидеров и представителей страны.

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К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц 28 мая сказал, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, "в рамках международного права", не предоставив деталей.

Кроме того, он добавил, что считает "странным, когда некоторые люди ведут дискуссии и говорят, что им [украинцам] не разрешено защищаться и принимать соответствующие меры".

На следующий день, после того, как еще ряд стран издали четкие заявления, в которых они выступают за то, чтобы Украина наносила удары по стране-агрессору с использованием их оружия, Берлин предпринял попытку объяснить, что имел в виду Шольц.

Спикер канцлера Штеффен Хебештрайт заявил, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, но [могут] быть расширены и на территорию агрессора", подчеркнув также, что он не может раскрыть точные договоренности с Киевом об использовании немецкого оружия, поскольку они являются "конфиденциальными".

Неназванный собеседник журналистов, знакомый с позицией немецкого правительства, также сказал, что Шольц выступает за разрешение использования западного оружия против целей внутри России, не вдаваясь в подробности.

25 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.

28 мая Макрон выступил за то, чтобы предоставить Украине разрешение наносить удары по военным базам на территории России западным оружием.

29 мая глава МИД Финляндии заявила, что Украина может наносить удары по целям на территории России оружием, которое передали государству Хельсинки.

В тот же день "за" выступила Канада.

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