Удари вглиб Росії. США можуть змінити позицію, виходячи з ситуації на полі бою – Блінкен

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Американська газета The New York Times пише, що адміністрація президента США Джо Байдена, як і раніше, не підтримує удари української армії вглиб Росії. Водночас держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Білий дім розглядає можливість "корегування позиції", виходячи з ситуації на полі бою.

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Під час робочого візиту до Молдови 29 травня Блінкен заявив, що Вашингтон може "скорегувати та адаптувати" свою позицію щодо ударів по території Росії. Умова – ситуація на полі бою.

"Ми завжди ухвалюємо рішення щодо того, що необхідно для того, аби Україна могла ефективно продовжувати захищати себе", – сказав він.

15 травня держсекретар США відвідав Київ, де заявив, що Сполучені Штати не заохочують ударів по території Росії, але "Україна повинна сама вирішувати, що робити". Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко вважає, що такі заяви можуть свідчити про деяку зміну позиції американців.

25 травня 2024 року генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

28 травня Макрон виступив за те, щоб надати Україні дозвіл завдавати ударів по військових базах на території Росії західною зброєю.

29 травня очільниця МЗС Фінляндії заявила, що Україна може завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю, яку передали державі Гельсінкі.

Того ж дня "за" виступила Канада.

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