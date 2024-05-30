Удары вглубь России. США могут изменить позицию, исходя из ситуации на поле боя – Блинкен

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Американская газета The New York Times пишет, что администрация президента США Джо Байдена по-прежнему не поддерживает удары украинской армии вглубь России. В то же время госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом рассматривает возможность "корректировки позиции", исходя из ситуации на поле боя.

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В ходе рабочего визита в Молдову 29 мая Блинкен заявил, что Вашингтон может "скорректировать и адаптировать" свою позицию относительно ударов по территории России. Условие – ситуация на поле боя.

"Мы всегда принимаем решения о том, что необходимо для того, чтобы Украина могла эффективно продолжать защищать себя", – сказал он.

15 мая госсекретарь США посетил Киев, где заявил, что Соединенные Штаты не поощряют ударов по территории России, но "Украина должна сама решать, что делать". Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко считает, что такие заявления могут свидетельствовать о некотором изменении позиции американцев.

25 мая 2024 года генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.

28 мая Макрон выступил за то, чтобы предоставить Украине разрешение наносить удары по военным базам на территории России западным оружием.

29 мая глава МИД Финляндии заявила, что Украина может наносить удары по целям на территории России оружием, которое передали государству Хельсинки.

В тот же день "за" выступила Канада.

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