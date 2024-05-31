Германия разрешила Украине бить по России своим оружием
Германия разрешила Украине бить предоставленным ею оружием по территории России. Об этом сообщает местное СМИ Tagesschau со ссылкой на спикера правительства страны.
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Высший орган исполнительной власти ФРГ решил, что Украина может использовать германское оружие против целей на территории РФ.
Спикер правительства отметил, что это было сделано в соответствии с международным правом.
"Мы вместе убеждены, что Украина имеет право по международному праву защищаться от этих [российских] атак. С этой целью она также может использовать оружие, предоставленное для этой цели, согласно своим международно-правовым обязательствам, в том числе оружию", что поставляется нами", – отметил он.
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- Еще 26 мая немецкий канцлер Шольц заявлял, что против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России. А днем 29 мая уже 10 стран поддерживали удары их оружием по стране-агрессору, и их количество продолжает расти.
- 30 мая издание Politico со ссылкой на анонимные источники заявило, что президент США Байден разрешил Украине применять американское оружие по территории РФ, но исключительно в соседних районах с Харьковом.
- Официальных заявлений на этот счет нет, но затем Минобороны США заявило, что по-прежнему не позволяет Украине наносить удары по РФ оружием от Соединенных Штатов.
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