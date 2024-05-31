Германия разрешила Украине бить по России своим оружием

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Германия разрешила Украине бить предоставленным ею оружием по территории России. Об этом сообщает местное СМИ Tagesschau со ссылкой на спикера правительства страны.

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Высший орган исполнительной власти ФРГ решил, что Украина может использовать германское оружие против целей на территории РФ.

Спикер правительства отметил, что это было сделано в соответствии с международным правом.

"Мы вместе убеждены, что Украина имеет право по международному праву защищаться от этих [российских] атак. С этой целью она также может использовать оружие, предоставленное для этой цели, согласно своим международно-правовым обязательствам, в том числе оружию", что поставляется нами", – отметил он.

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