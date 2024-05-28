Макрон выступил за разрешение Украине наносить удары по военным базам на территории России

Президент Франции отметил, что ракетные атаки на Украину совершаются именно с территории России

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за то, чтобы предоставить Украине разрешение наносить удары по военным базам на территории России западным оружием. Такое мнение он высказал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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"Мы должны позволить им нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты", – сказал Макрон. Он отметил, что ракетные атаки на Украину совершаются именно с территории России.

Французский лидер уточнил, что Украина при этом не должна атаковать гражданские или другие военные объекты на территории РФ.

"Если вы говорите им: "Вам не позволено достичь точки, из которой запускают ракеты", вы фактически говорите: "Мы будем предоставлять вам оружие, но вам запрещено защищаться"", – сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Франция только помогает защищать украинскую территорию, "оставаясь в прежних рамках", и "не желает эскалации".

Шольц, в свою очередь, заявил, что Украина "имеет все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, помогающие оружием, "выявили все правила применения, базирующиеся на международном праве".

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

25 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.

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