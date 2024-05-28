Макрон выступил за разрешение Украине наносить удары по военным базам на территории России
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за то, чтобы предоставить Украине разрешение наносить удары по военным базам на территории России западным оружием. Такое мнение он высказал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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"Мы должны позволить им нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты", – сказал Макрон. Он отметил, что ракетные атаки на Украину совершаются именно с территории России.

Французский лидер уточнил, что Украина при этом не должна атаковать гражданские или другие военные объекты на территории РФ.

"Если вы говорите им: "Вам не позволено достичь точки, из которой запускают ракеты", вы фактически говорите: "Мы будем предоставлять вам оружие, но вам запрещено защищаться"", – сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Франция только помогает защищать украинскую территорию, "оставаясь в прежних рамках", и "не желает эскалации".

Шольц, в свою очередь, заявил, что Украина "имеет все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, помогающие оружием, "выявили  все правила применения, базирующиеся на международном праве".

  • 3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.
  • 15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.
  • 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.
  • 25 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.

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