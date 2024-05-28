Не можна примусити союзників зняти обмеження на удари їхньою зброєю по Росії – Боррель

Дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає, що в майбутньому партнери можуть змінити позицію та надати дозвіл ЗСУ бити по Росії

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Не можна примушувати союзників зняти обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових об'єктах в Росії – це повноваження кожної окремої держави. Про це заявив високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції у Брюсселі.

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Він наголосив, що ураження Збройними Силами України цілей на території Росії є законними діями відповідно до міжнародного права, але рішення партнерів дозволити використання їхньої зброї Україною з цією метою – це власна відповідальність кожного союзника.

"Зрозумілим є те, що це рішення індивідуальне для кожної країни-члена [ЄС]. Це повноваження держав. Ніхто не може змусити державу-члена зняти це обмеження на зброю, яку вони постачають в Україну", – сказав Боррель.

Деякі країни раніше були проти використання Силами оборони їхнього озброєння для ураження військових об'єктів РФ, але наразі змінили свою думку та погодились зняти ці обмеження для українських солдатів, нагадав він.

Боррель підкреслив, що ніхто не буде змушувати партнерів на рівні ЄС діяти у той чи інший спосіб, однак у майбутньому союзники мають право змінити свою позицію та надати відповідний дозвіл Україні.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон не заохочує ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

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