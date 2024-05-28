Міноборони Естонії: Це ненормально, що РФ б'є глибоко з тилу, а ЗСУ воюють з однією рукою за спиною

Міністр оборони Естонії Певкур вважає, що союзники, які мають далекобійну зброю та передають її Україні, повинні дозволити ЗСУ бити нею по цілях РФ

Ханно Певкур (Фото: EPA)

Українські військові мають отримати можливість завдавати ударів по російських цілях тим озброєнням, яке вони отримують від партнерів. Про це заявив глава оборонного відомства Естонії Ханно Певкур перед зустріччю очільників Міноборони країн ЄС у Брюсселі.

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В естонського міністра запитали, чи повинні, на його думку, союзники все ж дати дозвіл Україні бити західною зброєю по військових об‘єктах Росії.

У відповідь Певкур зазначив, що українські солдати вже завдають ударів по території РФ, однак зараз Сили оборони використовують для цього зброю власного виробництва.

Україна має дрони, які уражають російські цілі за лінією фронту глибоко в тилу РФ, зокрема, на відстані понад 1000 км, нагадав він.

Як вважає глава Міноборони Естонії, всі країни-союзники, в яких є далекобійна зброя, повинні дозволити Україні бити нею по цілях у Росі.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території Україну, а українці воюють з однією рукою за спиною. Ось чому я маю тут дуже чітку позицію, що Україна повинна мати всі можливості для захисту своєї країни", – сказав Певкур.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня року держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон не заохочує ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

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