Минобороны Эстонии: Ненормально, что РФ бьет из тыла, а ВСУ воюют с одной рукой за спиной

Министр обороны Эстонии Певкур считает, что союзники, у которых есть дальнобойное оружие, должны разрешить ВСУ бить им по целям в России

Ханно Певкур (Фото: EPA)

Украинские военные должны получить возможность наносить удары по российским целям тем вооружением, которое они получают от партнеров. Об этом заявил глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур перед встречей глав Минобороны стран ЕС в Брюсселе.

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У эстонского министра спросили, должны ли, по его мнению, союзники все же дать разрешение Украине бить западным оружием по военным объектам России.

В ответ Певкур отметил, что украинские солдаты уже наносят удары по территории РФ, однако сейчас Силы обороны используют для этого оружие собственного производства.

У Украины есть дроны, которые поражают российские цели за линией фронта глубоко в тылу РФ, в частности, на расстоянии более 1000 км, напомнил он.

Как считает глава Минобороны Эстонии, все страны-союзники, у которых есть дальнобойное оружие, должны позволить Украине бить им по целям в России.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории Украину, а украинцы воюют с одной рукой за спиной. Вот почему у меня здесь очень четкая позиция, что у Украины должны быть все возможности для защиты своей страны", – сказал Певкур.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет ударов по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции насчет запрета применения американского оружия для ударов по России.

25 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.

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