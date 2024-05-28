Нельзя заставить союзников снять ограничения на удары их оружием по России – Боррель
Нельзя заставлять союзников снять ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным объектам в России – это полномочия каждой отдельной страны. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Брюсселе.
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Он отметил, что поражение Вооруженными Силами Украины целей на территории России является законными действиями в соответствии с международным правом, но решение партнеров разрешить использование их оружие Украиной в этих целях – это собственная ответственность каждого союзника.
"Понятно, что это решение индивидуальное для каждой страны-члена [ЕС]. Это полномочия государств. Никто не может заставить государство-члена снять это ограничение на оружие, которое они поставляют в Украину", – сказал Боррель.
Некоторые страны ранее были против использования Силами обороны их вооружения для поражения военных объектов РФ, но изменили свое мнение и согласились снять эти ограничения для украинских солдат, напомнил он.
Боррель подчеркнул, что никто не будет заставлять партнеров на уровне ЕС действовать тем или иным способом, однако в будущем союзники вправе изменить свою позицию и дать на это разрешение Украине.
- 3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, которое передала его страна.
- 15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.
- 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.
- 25 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.
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