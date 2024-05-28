Нельзя заставить союзников снять ограничения на удары их оружием по России – Боррель

Дипломат ЕС Жозеп Боррель считает, что в будущем партнеры могут изменить позицию и дать разрешение ВСУ бить по России

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Нельзя заставлять союзников снять ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным объектам в России – это полномочия каждой отдельной страны. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Брюсселе.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Он отметил, что поражение Вооруженными Силами Украины целей на территории России является законными действиями в соответствии с международным правом, но решение партнеров разрешить использование их оружие Украиной в этих целях – это собственная ответственность каждого союзника.

"Понятно, что это решение индивидуальное для каждой страны-члена [ЕС]. Это полномочия государств. Никто не может заставить государство-члена снять это ограничение на оружие, которое они поставляют в Украину", – сказал Боррель.

Некоторые страны ранее были против использования Силами обороны их вооружения для поражения военных объектов РФ, но изменили свое мнение и согласились снять эти ограничения для украинских солдат, напомнил он.

Боррель подчеркнул, что никто не будет заставлять партнеров на уровне ЕС действовать тем или иным способом, однако в будущем союзники вправе изменить свою позицию и дать на это разрешение Украине.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, которое передала его страна.

15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

25 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.

Читайте также: Минобороны Эстонии: Ненормально, что РФ бьет глубоко из тыла, а ВСУ воюют с одной рукой за спиной