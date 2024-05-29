Удари по Росії. Після дозволу від Британії, Україна успішно використовує ракети – Міноборони

Повітряні сили не коментують, чи завдає Україна ударів по Росії ракетами від Британії

Ракета Storm Shadow (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Велика Британія раніше дозволила Україні застосовувати передані нею далекобійні ракети для ударів по Росії – і країна успішно їх використовує. Про це заявив радник міністра оборони Юрій Сак в ефірі Bloomberg TV.

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"У нас уже є прецедент [з дозволом бити по Росії]. Сполучене Королівство вже раніше дозволило Україні використовувати надані нею ракети великої дальності, і ми успішно їх використовуємо", – заявив він.

Також він зазначив, що українцям доведеться бути "гнучкими й динамічними", а країна виробляє власні далекобійні спроможності.

ДОВІДКА. Спроможність (оперативна, бойова, спеціальна) (англ. – capability) – здатність органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій збройних сил або сукупність сил і засобів оборони виконувати певні завдання (забезпечувати реалізацію визначених військових цілей) за певних умов, ресурсного забезпечення та відповідно до встановлених стандартів. Спроможність (оперативна, бойова, спеціальна) (англ. – capability) – здатність органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій збройних сил абовиконувати певні завдання (забезпечувати реалізацію визначених військових цілей) за певних умов, ресурсного забезпечення та відповідно до встановлених стандартів.

Сак акцентував, що Україні вдалося скоротити російські нафтопереробні потужності на 15% озброєнням, яке виробляється в Україні на базі її оборонної промисловості.

ДОПОВНЕНО. Повітряні сили наразі не коментують, чи використовує Україна надані Британією ракети для ударів по РФ. Про це LIGA.net повідомив речник ПС Ілля Євлаш.

Від коментарів відмовилися й у Головному управлінні розвідки.

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