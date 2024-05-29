Удари по Росії. Після дозволу від Британії, Україна успішно використовує ракети – Міноборони
Велика Британія раніше дозволила Україні застосовувати передані нею далекобійні ракети для ударів по Росії – і країна успішно їх використовує. Про це заявив радник міністра оборони Юрій Сак в ефірі Bloomberg TV.
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"У нас уже є прецедент [з дозволом бити по Росії]. Сполучене Королівство вже раніше дозволило Україні використовувати надані нею ракети великої дальності, і ми успішно їх використовуємо", – заявив він.
Також він зазначив, що українцям доведеться бути "гнучкими й динамічними", а країна виробляє власні далекобійні спроможності.
Сак акцентував, що Україні вдалося скоротити російські нафтопереробні потужності на 15% озброєнням, яке виробляється в Україні на базі її оборонної промисловості.
ДОПОВНЕНО. Повітряні сили наразі не коментують, чи використовує Україна надані Британією ракети для ударів по РФ. Про це LIGA.net повідомив речник ПС Ілля Євлаш.
Від коментарів відмовилися й у Головному управлінні розвідки.
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- 3 травня глава МЗС Британії заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.
- 15 травня держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон не заохочує ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити. Проте 17 травня Міноборони США заявило, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони бити їх зброєю по РФ.
- 25 травня генсек НАТО зазначив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю. А вже 28 травня це підтримав французький президент Макрон.
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