Удары по РФ. После разрешения от Британии, Украина успешно использует ракеты – Минобороны
Великобритания ранее позволила Украине применять передаваемые ею дальнобойные ракеты для ударов по России – и страна успешно их использует. Об этом заявил советник министра обороны Юрий Сак в эфире Bloomberg TV.
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"У нас уже есть прецедент [с разрешением бить по России]. Соединенное Королевство уже раньше позволило Украине использовать предоставленные ею ракеты большой дальности, и мы успешно их используем", – заявил он.
Также он отметил, что украинцам придется быть "гибкими и динамичными", а страна производит собственные дальнобойные возможности.
Сак акцентировал, что Украине удалось сократить российские нефтеперерабатывающие мощности на 15% вооружением, производимым в Украине на базе ее оборонной промышленности.
ДОПОЛНЕНО. Воздушные силы пока не комментируют, использует ли Украина предоставленные Британией ракеты для ударов по РФ. Об этом LIGA.net сообщил спикер ВС Илья Евлаш.
От комментариев отказались и в Главном управлении разведки.
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- 3 мая глава МИД Британии заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.
- 15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать. Однако 17 мая Минобороны США заявило, что Вашингтон не изменил позиции по запрету бить их оружием по РФ.
- 25 мая генсек НАТО отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием. А уже 28 мая это поддержал французский президент Макрон.
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