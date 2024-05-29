Удары по РФ. После разрешения от Британии, Украина успешно использует ракеты – Минобороны

Воздушные силы не комментируют, наносит ли Украина удары по России ракетами от Британии

Ракета Storm Shadow (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Великобритания ранее позволила Украине применять передаваемые ею дальнобойные ракеты для ударов по России – и страна успешно их использует. Об этом заявил советник министра обороны Юрий Сак в эфире Bloomberg TV.

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"У нас уже есть прецедент [с разрешением бить по России]. Соединенное Королевство уже раньше позволило Украине использовать предоставленные ею ракеты большой дальности, и мы успешно их используем", – заявил он.

Также он отметил, что украинцам придется быть "гибкими и динамичными", а страна производит собственные дальнобойные возможности.

СПРАВКА. Возможность (оперативная, боевая, специальная) (англ. – capability) – способность органов военного управления, соединений, воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций вооруженных сил или совокупность сил и средств обороны выполнять определенные задачи (обеспечивать реализацию определенных военных целей) при определенных условиях, ресурсного обеспечения и в соответствии с установленными стандартами. Возможность (оперативная, боевая, специальная) (англ. – capability) – способность органов военного управления, соединений, воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций вооруженных сил иливыполнять определенные задачи (обеспечивать реализацию определенных военных целей) при определенных условиях, ресурсного обеспечения и в соответствии с установленными стандартами.

Сак акцентировал, что Украине удалось сократить российские нефтеперерабатывающие мощности на 15% вооружением, производимым в Украине на базе ее оборонной промышленности.

ДОПОЛНЕНО. Воздушные силы пока не комментируют, использует ли Украина предоставленные Британией ракеты для ударов по РФ. Об этом LIGA.net сообщил спикер ВС Илья Евлаш.

От комментариев отказались и в Главном управлении разведки.

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