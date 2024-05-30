Байден тайно разрешил Украине бить по РФ, но только в районах рядом с Харьковом – Politico

Джо Байден (Иллюстративное фото: EPA)

Администрация американского президента Джо Байдена "тихо" дала Украине разрешение наносить удары внутри России с использованием оружия от США, но исключительно в районах рядом с украинским Харьковом. Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на неназванных американского чиновника и двух других людей, знакомых с этим шагом Белого дома.

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По словам издания, такое решение является серьезным изменением, которое поможет Украине лучше защитить Харьков – ее второй по величине город.

"Президент недавно приказал своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для встречного огня в Харькове, чтобы Украина могла ответить российским силам, которые наносят ей удар или готовятся ударить", — подтвердил американский чиновник Politico.

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В то же время он добавил, что политика США по поводу дальних ударов ее оружием "не изменилась". Министерство обороны США 17 мая напоминало, что такой запрет продолжает действовать.

Вчера Воздушные силы и Главное управление разведки сообщили LIGA.net, что не комментируют, била ли Украина западным оружием по России.

3 мая глава МИД Британии заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

25 мая генсек НАТО отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием. А уже 28 мая это поддержал французский президент Макрон.

Днем 29 мая уже 10 стран были "за" удары его оружием по РФ, но их количество продолжает расти – в частности, присоединилась Канада.

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