Байден тайно разрешил Украине бить по РФ, но только в районах рядом с Харьковом – Politico
Джо Байден (Иллюстративное фото: EPA)

Администрация американского президента Джо Байдена "тихо" дала Украине разрешение наносить удары внутри России с использованием оружия от США, но исключительно в районах рядом с украинским Харьковом. Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на неназванных американского чиновника и двух других людей, знакомых с этим шагом Белого дома.

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По словам издания, такое решение является серьезным изменением, которое поможет Украине лучше защитить Харьков – ее второй по величине город.

"Президент недавно приказал своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для встречного огня в Харькове, чтобы Украина могла ответить российским силам, которые наносят ей удар или готовятся ударить", — подтвердил американский чиновник Politico.

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В то же время он добавил, что политика США по поводу дальних ударов ее оружием "не изменилась". Министерство обороны США 17 мая напоминало, что такой запрет продолжает действовать.

Вчера Воздушные силы и Главное управление разведки сообщили LIGA.net, что не комментируют, била ли Украина западным оружием по России.

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