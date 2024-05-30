Байден тайно разрешил Украине бить по РФ, но только в районах рядом с Харьковом – Politico
Администрация американского президента Джо Байдена "тихо" дала Украине разрешение наносить удары внутри России с использованием оружия от США, но исключительно в районах рядом с украинским Харьковом. Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на неназванных американского чиновника и двух других людей, знакомых с этим шагом Белого дома.
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По словам издания, такое решение является серьезным изменением, которое поможет Украине лучше защитить Харьков – ее второй по величине город.
"Президент недавно приказал своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для встречного огня в Харькове, чтобы Украина могла ответить российским силам, которые наносят ей удар или готовятся ударить", — подтвердил американский чиновник Politico.
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В то же время он добавил, что политика США по поводу дальних ударов ее оружием "не изменилась". Министерство обороны США 17 мая напоминало, что такой запрет продолжает действовать.
Вчера Воздушные силы и Главное управление разведки сообщили LIGA.net, что не комментируют, била ли Украина западным оружием по России.
- 3 мая глава МИД Британии заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.
- 25 мая генсек НАТО отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием. А уже 28 мая это поддержал французский президент Макрон.
- Днем 29 мая уже 10 стран были "за" удары его оружием по РФ, но их количество продолжает расти – в частности, присоединилась Канада.
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