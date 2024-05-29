Умєров – голові Пентагону: Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії

Також голови оборонних відомств обговорили поточну ситуацію на фронті

Ллойд Остін та Рустем Умєров (Фото: Facebook міністра оборони України)

Міністр оборони Рустем Умєров у телефонній розмові з американським колегою Ллойдом Остіном наголосив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії. Про це український чиновник написав у X (екс-Twitter).

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"Росія продовжує використовувати керовані авіаційні бомби на всій лінії фронту. Я також наголосив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території ворога", – написав він.

Також посадовці обговорили поточну ситуацію на фронті, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський детально доповів про ситуацію на полі бою.

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Окремо Умєров поінформував Остіна про мобілізаційні дії та відновлення українських бойових бригад.

Також партнери продовжують приділяти увагу питанню протиповітряної оборони та боєприпасів, зазначив очільник Міноборони України.

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