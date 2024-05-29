Умеров – главе Пентагона: Украина должна иметь право наносить удары по России
Министр обороны Рустем Умеров в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России. Об этом украинский чиновник написал в X (экс-Twitter).
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"Россия продолжает использовать управляемые авиационные бомбы по всей линии фронта. Я также подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории врага", – написал он.
Также чиновники обсудили текущую ситуацию на фронте, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя.
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Отдельно Умеров проинформировал Остина о мобилизационных действиях и возобновлении украинских боевых бригад.
Также партнеры продолжают уделять внимание вопросу противовоздушной обороны и боеприпасов, отметил глава Минобороны Украины.
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- 3 мая глава МИД Британии заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.
- 15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать. Однако 17 мая Минобороны США заявило, что Вашингтон не изменил позиции по запрету бить их оружием по РФ.
- 25 мая генсек НАТО отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием. А уже 28 мая это поддержал французский президент Макрон.
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