Умеров – главе Пентагона: Украина должна иметь право наносить удары по России

Ллойд Остин и Рустем Умеров (Фото: Facebook министра обороны Украины)

Министр обороны Рустем Умеров в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России. Об этом украинский чиновник написал в X (экс-Twitter).

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"Россия продолжает использовать управляемые авиационные бомбы по всей линии фронта. Я также подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории врага", – написал он.

Также чиновники обсудили текущую ситуацию на фронте, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя.

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Отдельно Умеров проинформировал Остина о мобилизационных действиях и возобновлении украинских боевых бригад.

Также партнеры продолжают уделять внимание вопросу противовоздушной обороны и боеприпасов, отметил глава Минобороны Украины.

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