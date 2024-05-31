GMLRS, HIMARS, але не ATACMS: WSJ дізнався, якою зброєю Україна зможе бити по Росії

31 травня держсекретар США підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї

ATACMS (Фото: US Army)

США дозволили використовувати свою зброю для ударів по території Росії, однак на ракети ATACMS заборона зберігається і досі. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних офіційних осіб США.

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Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи.

Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.

"Наша політика щодо заборони використання ATACMS [для ударів по РФ] або [інших] дальніх ударів усередині Росії не змінилася", — заявив анонімний американський посадовець.

31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.

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