GMLRS, HIMARS, але не ATACMS: WSJ дізнався, якою зброєю Україна зможе бити по Росії
США дозволили використовувати свою зброю для ударів по території Росії, однак на ракети ATACMS заборона зберігається і досі. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних офіційних осіб США.
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Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи.
Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.
"Наша політика щодо заборони використання ATACMS [для ударів по РФ] або [інших] дальніх ударів усередині Росії не змінилася", — заявив анонімний американський посадовець.
31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.
- 30 травня 2024 року видання Politico із посиланням на анонімні джерела стверджувало, що американський лідер Джо Байден дозволив Україні застосовувати зброю США по російській території, але винятково у районах поряд із Харковом.
- Офіційних заяв із цього приводу з американського боку досі немає, але згодом Міноборони Сполучених Штатів заявило, що, як і раніше, не дозволяє Україні бити по РФ наданою ними зброєю.
- 31 травня Німеччина дозволила Україні бити її зброєю по території Росії, хоча раніше канцлер Шольц виступав проти цього.
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