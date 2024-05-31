GMLRS, HIMARS, но не ATACMS: WSJ узнал, каким оружием Украина сможет бить по России
США разрешили использовать свое оружие для ударов по территории России, однако на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Издание отметило, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.
В то же время изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля – земля" большой дальности ATACMS.
"Наша политика по запрету использования ATACMS [для ударов по РФ] или [других] дальних ударов внутри России не изменилась", – заявил анонимный американский чиновник.
31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон позволил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.
- 30 мая 2024 года издание Politico со ссылкой на анонимные источники утверждало, что американский лидер Джо Байден разрешил Украине применять оружие США по российской территории, но исключительно в районах рядом с Харьковом.
- Официальных заявлений на этот счет с американской стороны до сих пор нет, но впоследствии Минобороны Соединенных Штатов заявило, что по-прежнему не позволяет Украине бить по РФ предоставленным ими оружием.
- 31 мая Германия разрешила Украине бить ее оружием по территории России, хотя ранее канцлер Шольц выступал против этого.
Читайте также: Разрешение США бить по России. Зеленский: Получил месседж рано утром, пока без деталей