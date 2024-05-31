GMLRS, HIMARS, но не ATACMS: WSJ узнал, каким оружием Украина сможет бить по России

31 мая госсекретарь США подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия

ATACMS (Фото: US Army)

США разрешили использовать свое оружие для ударов по территории России, однако на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

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Издание отметило, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.

В то же время изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля – земля" большой дальности ATACMS.

"Наша политика по запрету использования ATACMS [для ударов по РФ] или [других] дальних ударов внутри России не изменилась", – заявил анонимный американский чиновник.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон позволил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.

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