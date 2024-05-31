Дозвіл США бити по Росії. Зеленський: Отримав меседж рано-вранці, поки без деталей

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський отримав меседж від американської сторони стосовно застосування наданої нею зброї на території Росії, проте не надав інших подробиць. Про це український лідер розповів на пресконференції з учасниками саміту Україна–Північна Європа у Швеції.

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"У нас був меседж від американської сторони рано-вранці сьогодні. Я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це", – заявив він.

За словами президента, він хоче побачити, що відбудеться на практиці.

Водночас голова держави назвав це "кроком уперед" до цілі, аби уможливити для України захист людей, які живуть у населених пунктах біля кордону.

Інших подробиць Зеленський не сказав: "Станом на сьогодні це все".

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