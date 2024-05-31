Дозвіл США бити по Росії. Зеленський: Отримав меседж рано-вранці, поки без деталей
Президент Володимир Зеленський отримав меседж від американської сторони стосовно застосування наданої нею зброї на території Росії, проте не надав інших подробиць. Про це український лідер розповів на пресконференції з учасниками саміту Україна–Північна Європа у Швеції.
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"У нас був меседж від американської сторони рано-вранці сьогодні. Я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це", – заявив він.
За словами президента, він хоче побачити, що відбудеться на практиці.
Водночас голова держави назвав це "кроком уперед" до цілі, аби уможливити для України захист людей, які живуть у населених пунктах біля кордону.
Інших подробиць Зеленський не сказав: "Станом на сьогодні це все".
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- 30 травня видання Politico із посиланням на анонімні джерела стверджувало, що американський лідер Джо Байден дозволив Україні застосовувати зброю США по російській території, але винятково у районах поряд із Харковом.
- Офіційних заяв із цього приводу з американського боку досі немає, але згодом Міноборони Сполучених Штатів заявило, що як і раніше не дозволяє Україні бити по РФ наданою нею зброєю.
- 31 травня Німеччина дозволила Україні бити її зброєю по території Росії, хоча раніше канцлер Шольц виступав проти цього.
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