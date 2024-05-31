Україна не отримала 100% дозволу атакувати цілі в Росії зброєю Британії – Зеленський

Зеленський вважає, що дозвіл Британії й інших країн використовувати їхню зброю для ударів по РФ залежатиме від позиції Вашингтона

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Сили оборони не мають 100% дозволу від Британії на використання зброї, переданою країною, для ураження військових об'єктів на території Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

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Глава держави зазначив, що Україна хоче мати право використовувати далекобійну зброю Заходу для ударів по цілях на російській території. Він підкреслив, що йдеться, зокрема, й про застосування британських ракет Storm Shadow.

Раніше міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявляв, що його країна надала відповідний дозвіл Силам оборони.

Проте, як зауважив Зеленський, попри нещодавні слова Лондона, Україна не отримала 100% дозволу на використання їхньої зброї за межами територій країни.

"Ми двічі порушували це питання. Ми не отримали від нього [Девіда Кемерона] підтвердження", – сказав президент.

На його думку, остаточне рішення Британії у цьому питанні залежатиме від "консенсусу" з іншими країнами, а позиція Вашингтона матиме вирішальне значення.

3 травня Кемерон заявив, що Британія надала ЗСУ дозвіл використовувати зброю держави для здійснення ударів по РФ. Тоді ж він повідомив, що Лондон надаватиме Україні 3,5 млрд євро щорічної військової допомоги.

15 травня держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон не заохочує ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити. Однак 17 травня у Пентагоні повідомили, що США не змінили позиції щодо заборони бити їх зброєю по РФ.

29 травня в Кабміні повідомили LIGA.net, що Україна використовувала британські ракети Storm Shadow для ураження військових об'єктів у Криму.

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