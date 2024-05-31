Украина не получила 100% разрешения атаковать цели в России оружием Британии – Зеленский

Зеленский считает, что разрешение Британии и других стран использовать их оружие для ударов по РФ будет зависеть от позиции Вашингтона

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

У Сил обороны нет 100% разрешения от Британии на использование оружия, которое передала страна, для поражения военных объектов на территории России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.

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Глава страны отметил, что Украина хочет получить право использовать дальнобойное оружие Запада для ударов по целям на российской территории. Он подчеркнул, что речь идет, в частности, и о применении британских ракет Storm Shadow.

Ранее министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что его страна дала такое разрешение Силам обороны.

Однако, как отметил Зеленский, несмотря на недавние слова Лондона, Украина не получила 100% разрешения на использование их оружия за пределами территорий страны.

"Мы дважды поднимали этот вопрос. Мы не получили от него [Дэвида Кэмерона] подтверждения", – сказал президент.

По его мнению, окончательное решение Британии в этом вопросе будет зависеть от "консенсуса" с другими странами, а позиция Вашингтона будет иметь решающее значение.

3 мая Кэмерон заявил, что Британия дала ВСУ разрешение использовать оружие страны для ударов по РФ. Тогда же он сообщил, что Лондон будет давать Украине 3,5 млрд евро ежегодной военной помощи.

15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать. Однако 17 мая в Пентагоне сообщили, что США не изменили позиции по запрету бить их оружием по РФ.

29 мая в Кабмине сообщили LIGA.net, что Украина использовала британские ракеты Storm Shadow для поражения военных объектов в Крыму.

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