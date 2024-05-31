Разрешение США бить по России. Зеленский: Получил месседж рано утром, пока без деталей

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский получил месседж от американской стороны насчет применения предоставленного ею оружия на территории России, однако не предоставил других подробностей. Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции с участниками саммита Украина-Северная Европа в Швеции.

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"У нас был месседж от американской стороны ранним утром сегодня. Я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам детали об этом", – заявил он.

По словам президента, он хочет увидеть, что произойдет на практике.

В то же время глава государства назвал это "шагом вперед" к цели, чтобы позволить Украине защитить людей, живущих в населенных пунктах у границы.

Других подробностей Зеленский не сказал: "По состоянию на сегодняшний день это все".

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