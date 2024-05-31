Разрешение США бить по России. Зеленский: Получил месседж рано утром, пока без деталей
Президент Владимир Зеленский получил месседж от американской стороны насчет применения предоставленного ею оружия на территории России, однако не предоставил других подробностей. Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции с участниками саммита Украина-Северная Европа в Швеции.
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"У нас был месседж от американской стороны ранним утром сегодня. Я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам детали об этом", – заявил он.
По словам президента, он хочет увидеть, что произойдет на практике.
В то же время глава государства назвал это "шагом вперед" к цели, чтобы позволить Украине защитить людей, живущих в населенных пунктах у границы.
Других подробностей Зеленский не сказал: "По состоянию на сегодняшний день это все".
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- 30 мая издание Politico со ссылкой на анонимные источники утверждало, что американский лидер Джо Байден разрешил Украине применять оружие США по российской территории, но исключительно в районах рядом с Харьковом.
- Официальных заявлений по этому поводу с американской стороны до сих пор нет, но впоследствии Минобороны Соединенных Штатов заявило, что по-прежнему не позволяет Украине бить по РФ предоставленным им оружием.
- 31 мая Германия разрешила Украине бить ее оружием по территории России, хотя ранее канцлер Шольц выступал против этого.
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