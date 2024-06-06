НАТО планує давати Україні більше розвідданих про засоби електронної боротьби РФ - Bloomberg

Альянс готує угоду, яка вводить нові рамки для обміну розвідувальними даними з Україною

Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

НАТО планує розширити співпрацю з Україною у сфері обміну розвідданими. Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки Давид ван Віл, повідомляє видання Bloomberg.

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Альянс готує угоду, яка вводить нові рамки для обміну розвідувальними даними з Україною, розповів Ван Віл під час першого форуму оборонних інноваторів у Кракові.

За його словами, роботу над нею планують завершити до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Видання зазначило, що НАТО має намір обмінюватися з Україною розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби. Ван Віл заявив - Альянс також хоче допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни.

"Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю. Але, звісно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою - не статична річ. Це більше схоже на шахи", - додав він.

31 травня 2024 року видання Tagesschau із посиланням на речника федерального уряду країни повідомило, що Німеччина дозволила Україні бити наданою нею зброєю по території Росії. Міністр оборони країни Борис Пісторіус пояснив це тим, що Берлін адаптувався до війни в Україні.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що Вашингтон дав Києву дозвіл на завдання ударів вглиб Росії з використанням американської зброї. The Wall Street Journal написав, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.

Станом на 4 червня 16 країн надали право Україні використовувати передану зброю безпосередньо по території Росії, а Італія, Іспанія та Бельгія – проти.

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