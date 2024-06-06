Байден: Бити нашою зброєю по Москві та Кремлю Україні не дозволяли

Джо Байден (Фото: EPA / YURI GRIPAS)

Сполучені Штати не дозволяли Україні бити наданою ними зброєю глибше ніж на 321 кілометр, по Москві або Кремлю. Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю ABC News.

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Байдена запитали, чи вже використовувалася виготовлена в США зброя для ударів по Росії після надання відповідного дозволу Україні. Американський лідер не відповів прямо, але дав зрозуміти, що дозволів на застосування озброєння по Москві чи Кремлю не буде.

Він зауважив, що Україна може використовувати американську зброю для ударів поблизу кордону по російському озброєнню, коли РФ використовує його для атак по конкретних цілях в Україні.

"Ми не санкціонуємо удари на 200 миль (Близько 321 км. – Ред.) углиб Росії, ми не санкціонуємо удари по Москві, по Кремлю", – акцентував президент США.

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Байдена запитали, чи непокоїть його заява російського диктатора Володимира Путіна – той стверджує, що постачання Україні високоточної зброї для ударів по РФ нібито є прямою участю у війні.

Американський лідер відповів: "Я знаю його [Путіна] понад 40 років (Можливо, перебільшення. – Ред.). Він мене непокоїть 40 років. Він непорядна людина".

Президент США зазначив, що Путін – диктатор, який намагається "тримати свою країну разом", продовжуючи напад на Україну.

Байден знову наголосив: не йдеться про надання Україні зброї для удару по Москві чи Кремлю, а лише про удари поблизу кордону – там, де Україна зазначає значних обстрілів зі звичайної зброї РФ, котру росіяни використовують для проникнення в Україну та вбивства українців.

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