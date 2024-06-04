США залежно від ситуації можуть розширити дозвіл на використання американської зброї для України
Білий дім не виключає, що в майбутньому може розширити дозвіл на використання зброї для України, але це залежатиме від ситуації на полі бою. Про це повідомив радник з комунікацій у сфері безпеки адміністрації президента Джон Кірбі, передає Голос Америки.
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"Як вам відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися, ми розвивали та змінювали свою підтримку України. І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", – сказав він.
На уточнювальне запитання, про які саме розширення дозволу можна говорити, Кірбі відповів, що "не варто забігати наперед у рішеннях, які ще не були ухвалені".
Він запевнив, що США не відвернуться від потреб України, і "ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку, залежно від розвитку ситуації на полі бою".
- 30 травня 2024 року видання Politico із посиланням на анонімні джерела стверджувало, що американський лідер Джо Байден дозволив Україні застосовувати зброю США по російській території, але винятково у районах поряд із Харковом.
- 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл Байдена бити по Росії.
- Згодом представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер заявив, що Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російських угрупованнях поблизу кордону там, де це необхідно: це стосується не лише Харківської області.
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