США залежно від ситуації можуть розширити дозвіл на використання американської зброї для України

Джон Кірбі заявив, що "не варто забігати наперед у рішеннях, які ще не були ухвалені", але США готові підлаштовуватись під потреби України

Джон Кірбі (Фото: ЕРА)

Білий дім не виключає, що в майбутньому може розширити дозвіл на використання зброї для України, але це залежатиме від ситуації на полі бою. Про це повідомив радник з комунікацій у сфері безпеки адміністрації президента Джон Кірбі, передає Голос Америки.

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"Як вам відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися, ми розвивали та змінювали свою підтримку України. І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", – сказав він.

На уточнювальне запитання, про які саме розширення дозволу можна говорити, Кірбі відповів, що "не варто забігати наперед у рішеннях, які ще не були ухвалені".

Він запевнив, що США не відвернуться від потреб України, і "ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку, залежно від розвитку ситуації на полі бою".

30 травня 2024 року видання Politico із посиланням на анонімні джерела стверджувало, що американський лідер Джо Байден дозволив Україні застосовувати зброю США по російській території, але винятково у районах поряд із Харковом.

31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл Байдена бити по Росії.

Згодом представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер заявив, що Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російських угрупованнях поблизу кордону там, де це необхідно: це стосується не лише Харківської області.

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