США не обмежують удари по території РФ лише Харківським напрямком

Представник Ради нацбезпеки США заявив, що Україна може захищатися так, як це необхідно

Володимир Зеленський та Джо Байден. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російських угрупованнях поблизу кордону там, де це необхідно: це стосується не лише Харківської області. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомило видання Голос Америки.

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На питання журналіста щодо того, чи дозвіл на удари по території Росії розповсюджується не лише на захист Харкова, а й інших регіонів, наприклад Сумської області, представник Ради нацбезпеки США заявив, що Україна може захищатися так, як це необхідно.

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатися. Так – через кордон проти атак РФ, які звідти надходять", – наголосив Карпентер.

30 травня 2024 року видання Politico з посиланням на анонімні джерела стверджувало, що американський лідер Джо Байден дозволив Україні застосовувати зброю США по російській території, але винятково у районах поряд із Харковом.

31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.

Водночас The Wall Street Journal із посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомив, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.

Про те, що Сумський напрямок може бути наступним для атаки Росії, говорять уже кілька тижнів. Після того як російські війська прорвалися до Харківської області на Вовчанськ, про ризик ворожого наступу на Сумщину та Чернігівщину попередили і президент Володимир Зеленський, і голова української розвідки Кирило Буданов.

Заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що Росія навряд чи спробує глибоко просунутися на територію України. Бойові дії там їй потрібні, щоб розтягнути сили та ресурси України.

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