США не ограничивают удары по территории РФ только Харьковским направлением

Представитель Совета нацбезопасности США заявил, что Украина может защищаться так, как это необходимо

Владимир Зеленский и Джо Байден. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам возле границы там, где это необходимо: это касается не только Харьковской области. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщило издание Голос Америки.

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На вопрос журналиста относительно того, распространяется ли разрешение на удары по территории России не только на защиту Харькова, но и других регионов, например Сумской области, представитель Совета нацбезопасности США заявил, что Украина может защищаться, как это необходимо.

"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Да – через границу против поступающих оттуда атак РФ", – подчеркнул Карпентер.

30 мая 2024 года издание Politico со ссылкой на анонимные источники утверждало, что американский лидер Джо Байден разрешил Украине применять оружие США по российской территории, но исключительно в районах рядом с Харьковом.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.

В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщил, что на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор.

О том, что Сумское направление может быть следующим для атаки России, говорят уже несколько недель. После того как российские войска прорвались в Харьковскую область на Волчанск, о риске вражеского наступления на Сумскую и Черниговскую области предупредили и президент Владимир Зеленский, и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Россия вряд ли попытается глубоко продвинуться на территорию Украины. Боевые действия там ей нужны, чтобы растянуть силы и ресурсы Украины.

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