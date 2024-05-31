США не ограничивают удары по территории РФ только Харьковским направлением
Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам возле границы там, где это необходимо: это касается не только Харьковской области. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщило издание Голос Америки.
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На вопрос журналиста относительно того, распространяется ли разрешение на удары по территории России не только на защиту Харькова, но и других регионов, например Сумской области, представитель Совета нацбезопасности США заявил, что Украина может защищаться, как это необходимо.
"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Да – через границу против поступающих оттуда атак РФ", – подчеркнул Карпентер.
30 мая 2024 года издание Politico со ссылкой на анонимные источники утверждало, что американский лидер Джо Байден разрешил Украине применять оружие США по российской территории, но исключительно в районах рядом с Харьковом.
31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.
В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщил, что на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор.
- О том, что Сумское направление может быть следующим для атаки России, говорят уже несколько недель. После того как российские войска прорвались в Харьковскую область на Волчанск, о риске вражеского наступления на Сумскую и Черниговскую области предупредили и президент Владимир Зеленский, и глава украинской разведки Кирилл Буданов.
- Заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Россия вряд ли попытается глубоко продвинуться на территорию Украины. Боевые действия там ей нужны, чтобы растянуть силы и ресурсы Украины.
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