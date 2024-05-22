Глибокого просування не буде – заступник командира третьої штурмової про наступ росіян на Суми

Як і план наступу росіян на Харківську область, наступ на Сумщину не стане сюрпризом для захисників України

Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Росіяни можуть зважитися на відкриття ще одного напрямку у північних областях України. Найбільша загроза зараз є для Сумської області. Про це в коментарі LIGA.net заявив заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Найбільша загроза зараз, безумовно, це – Сумщина. Якщо росіяни захочуть ще більше розтягнути наші сили та ресурси, вони можуть собі дозволити ще й частково відкрити фронт в Сумській області", – каже він.

Водночас, найімовірніше, не йтиметься про глибоке просування ворога на територію України, переконаний Жорін. "Це буде саме напруга та розтягування наших сил та засобів", – вважає заступник командира третьої ОШБр.

За його словами, план наступу росіян на Харківську область, який оприлюднили західні ЗМІ, частково і є тим планом, до якого готувались українські захисники. "Це не новина для українських військових. Це один зі сценаріїв, за яким росіяни можуть і будуть діяти", – сказав він.

21 травня речник "Хортиці" зазначив, що ситуація в Харківській області залишається складною й мінливою. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема у Вовчанську.

За словами заступника голови Харківської ОВА Романа Семенухи, ЗСУ приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє.

Читайте також