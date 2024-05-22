Глибокого просування не буде – заступник командира третьої штурмової про наступ росіян на Суми
Росіяни можуть зважитися на відкриття ще одного напрямку у північних областях України. Найбільша загроза зараз є для Сумської області. Про це в коментарі LIGA.net заявив заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін.
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"Найбільша загроза зараз, безумовно, це – Сумщина. Якщо росіяни захочуть ще більше розтягнути наші сили та ресурси, вони можуть собі дозволити ще й частково відкрити фронт в Сумській області", – каже він.
Водночас, найімовірніше, не йтиметься про глибоке просування ворога на територію України, переконаний Жорін. "Це буде саме напруга та розтягування наших сил та засобів", – вважає заступник командира третьої ОШБр.
За його словами, план наступу росіян на Харківську область, який оприлюднили західні ЗМІ, частково і є тим планом, до якого готувались українські захисники. "Це не новина для українських військових. Це один зі сценаріїв, за яким росіяни можуть і будуть діяти", – сказав він.
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