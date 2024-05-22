Глубокого продвижения не будет – замкомандира 3-й штурмовой о наступлении россиян на Сумы

Как и план наступления россиян на Харьковскую область, наступление на Сумы не станет сюрпризом для защитников Украины

Ззаместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Россияне могут решиться на открытие еще одного направления в северных областях Украины. Наибольшая угроза сейчас существует для Сумской области. Об этом в комментарии LIGA.net заявил заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин.

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"Самая большая угроза сейчас, безусловно, это – Сумская область. Если россияне захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще и частично открыть фронт в Сумской области", – говорит он.

При этом, скорее всего, речь не будет идти о глубоком продвижении врага на территорию Украины, убежден Жорин. "Это будет именно напряжение и растяжение наших сил и средств", – считает заместитель командира третьей ОШБр.

По его словам, план наступления россиян на Харьковскую область, который обнародовали западные СМИ, частично и является тем планом, к которому готовились украинские защитники. "Это не новость для украинских военных. Это один из сценариев, по которому россияне могут и будут действовать", – сказал он.

21 мая спикер "Хортицы" отметил, что ситуация в Харьковской области остается сложной и меняющейся. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе в Волчанске.

По словам заместителя председателя Харьковской ОВА Романа Семенухи, ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.

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