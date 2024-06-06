Байден: Бить нашим оружием по Москве и Кремлю Украине не разрешали
Соединенные Штаты не разрешали Украине бить предоставленным ими оружием глубже чем на 321 километр, по Москве или Кремлю. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью ABC News.
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Байдена спросили, использовалось ли уже изготовленное в США оружие для ударов по России после соответствующего разрешения Украине. Американский лидер не ответил прямо, но дал понять, что разрешений на применение вооружений по Москве или Кремлю не будет.
Он отметил, что Украина может использовать американское оружие для ударов вблизи границы по российскому вооружению, когда РФ использует его для атак по конкретным целям в Украине.
"Мы не санкционируем удары на 200 миль (около 321 км. – Ред.) вглубь России, мы не санкционируем удары по Москве, по Кремлю", – акцентировал президент США.
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Байдена спросили, беспокоит ли его заявление российского диктатора Владимира Путина – тот утверждает, что поставки Украине высокоточного оружия для ударов по РФ якобы являются прямым участием в войне.
Американский лидер ответил: "Я знаю его [Путина] более 40 лет (Возможно, преувеличение. – Ред.). Он меня беспокоит 40 лет. Он непорядочный человек".
Президент США отметил, что Путин – диктатор, который пытается "держать свою страну вместе", продолжая нападение на Украину.
Байден вновь подчеркнул: речь не идет о предоставлении Украине оружия для удара по Москве или Кремлю, а только по ударам вблизи границы – там, где Украина претерпевает значительных обстрелов из обычного оружия РФ, которые россияне используют для проникновения в Украину и убийства украинцев.
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- В последний раз прилет по Кремлю произошел 3 мая 2023 года – тогда россияне заявили, что это были якобы украинские беспилотники. В Кремле находится официальная резиденция российского диктатора.
- 5 июня издание Associated Press со ссылкой на источник заявило, что Украина использовала предоставленное США оружие для ударов по территории России в последние дни.
- Официальных подтверждений со стороны чиновников США нет, также нет подтверждений и от украинской стороны. От комментариев воздерживались и собеседники LIGA.net в Силах безопасности и обороны.
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