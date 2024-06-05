Україна вже вдарила по Росії американською зброєю – Associated Press

Ані від України, ані від США офіційного підтвердження зараз немає

Джо Байден та Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Україна використала надану Сполученими Штатами зброю для ударів по території Росії в останні дні, заявляє видання Associated Press з посиланням на анонімного західного посадовця, ознайомленого з цим питанням.

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Ця зброя використовувалася згідно з нещодавно схваленими настановами президента США Джо Байдена, відповідно до яких Україна може використовувати американську зброю для ударів усередині Росії з обмеженою метою – для захисту Харкова, передає ЗМІ.

Цей чиновник не був уповноважений публічно коментувати цю тему й говорив на умовах анонімності.

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США наразі не підтверджували, що Україна завдавала таких ударів.

4 червня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що не може цього підтвердити, оскільки США не може день у день знати, по чому саме завдає ударів Україна й це відбувається на тактичному рівні.

Так само не було офіційних заяв і з українського боку, від коментарів утримувалися й співрозмовники LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

На початку тижня у російських Telegram-каналах стали ширитися фото й повідомлення про нібито ураження комплексів С-300/С-400 у Бєлгородській області Росії у перших числах червня. Проте офіційних підтверджень цьому досі немає.

31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл президента Байдена бити по Росії.

Представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер заявив, що Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російських угрупованнях поблизу кордону, де це необхідно: йдеться не лише про Харківську область.

4 червня радник Білого дому заявив: адміністрація не виключає, що в майбутньому може розширити дозвіл на використання зброї для України, але це залежатиме від ситуації на полі бою.

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