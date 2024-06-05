Україна вже вдарила по Росії американською зброєю – Associated Press
Україна використала надану Сполученими Штатами зброю для ударів по території Росії в останні дні, заявляє видання Associated Press з посиланням на анонімного західного посадовця, ознайомленого з цим питанням.
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Ця зброя використовувалася згідно з нещодавно схваленими настановами президента США Джо Байдена, відповідно до яких Україна може використовувати американську зброю для ударів усередині Росії з обмеженою метою – для захисту Харкова, передає ЗМІ.
Цей чиновник не був уповноважений публічно коментувати цю тему й говорив на умовах анонімності.
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США наразі не підтверджували, що Україна завдавала таких ударів.
4 червня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що не може цього підтвердити, оскільки США не може день у день знати, по чому саме завдає ударів Україна й це відбувається на тактичному рівні.
Так само не було офіційних заяв і з українського боку, від коментарів утримувалися й співрозмовники LIGA.net у Силах безпеки та оборони.
На початку тижня у російських Telegram-каналах стали ширитися фото й повідомлення про нібито ураження комплексів С-300/С-400 у Бєлгородській області Росії у перших числах червня. Проте офіційних підтверджень цьому досі немає.
- 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл президента Байдена бити по Росії.
- Представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер заявив, що Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російських угрупованнях поблизу кордону, де це необхідно: йдеться не лише про Харківську область.
- 4 червня радник Білого дому заявив: адміністрація не виключає, що в майбутньому може розширити дозвіл на використання зброї для України, але це залежатиме від ситуації на полі бою.
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