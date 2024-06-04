Шольц вважає, що удари німецькою зброєю по Росії не загрожують ескалацією

Це дасть змогу Києву захистити свої великі міста, зокрема Харків, зазначив Олаф Шольц

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає країна, призведе до ескалації. Таку думку німецький канцлер висловив в ефірі радіостанції Antenne Bayern, цитує видання Deutsche Welle.

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За словами Шольца, право України бити західною зброєю по цілях у Росії лише дасть змогу Києву захистити свої великі міста, зокрема Харків.

Німецький канцлер зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю для завдання ударів по цілях на території РФ було ретельно продумано у співпраці з союзниками.

Водночас політик наголосив, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

31 травня стало відомо, що Німеччина офіційно дозволила Україні використовувати її зброю проти цілей на території РФ.

Як пояснив міністр оборони Німеччини Пісторіус, Берлін змінив свою риторику через "адаптацію" до російсько-української війни.

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