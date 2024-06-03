Україна може збивати німецькими Patriot літаки над РФ – генерал Бундесверу

Після надання Берліном дозволу на удари по РФ німецький генерал Крістіан Фройдінг наголосив, що це є виключною відповідальністю українських військових

Крістіан Фройдінг (Фото - ЕРА)

В межах наданого Берліном дозволу на удари по РФ Україна теоретично може збивати авіацію окупантів у повітряному просторі Росії німецькими системами протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, передає Tagesschau.

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З п'ятниці, 31 травня, стало зрозуміло, що Україні дозволено використовувати в обмеженому обсязі зброю Берліна по території Росії. Як зазначив Фройдінг, це можливо, наприклад, для системи Patriot, але залишається незрозумілим, чи це вже сталося.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова, і вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може розгортати страшні баражуючі бомби", – сказав він.

Однак Фройдінг наголосив, що тактичне використання систем є виключною відповідальністю українських військових: "Ви можете використовувати їх у межах міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримуватимуться його, але й робитимуть це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху".

31 травня стало відомо, що Німеччина офіційно дозволила Україні використовувати її зброю проти цілей на території РФ.

Як пояснив міністр оборони Німеччини Пісторіус, Берлін змінив свою риторику через "адаптацію" до російсько-української війни.

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