Аналітик Умланд: Дозвіл Шольца на удари по РФ пов'язаний з відсутністю далекобійної зброї

31 травня вищий орган виконавчої влади ФРН вирішив, що Україна може використовувати німецьку зброю проти цілей на території РФ

Андреас Умланд (Фото: Facebook)

Німеччина могла дозволити Україні бити по території Росії через дві причини, одна з яких – відсутність в України далекобійної німецької зброї. Таку думку в коментарі для LIGA.net висловив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

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Умланд вважає, що у такому випадку, для Німеччини це не настільки принципове питання, адже воно не стосується країни.

Також аналітик зауважив, що також на рішення німецького канцлера Олафа Шольца вплинула зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном.

Водночас на питання, чи могло вплинути на позицію Німеччини рішення США, Умланд зазначив, що про це зможуть сказати тільки історики, коли "подивляться в архіви, яка там була комунікація".

Агентство Reuters 26 травня повідомило, що Макрон вирушив до Німеччини із триденним державним візитом.

Того ж дня німецький канцлер заявляв, що він проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії, але 31 травня стало відомо, що країна змінила своє рішення.

Також Шольц неодноразово казав, що Україна не отримає Taurus, тому що її використання зав'язане на німецькій армії. Її націлюванням мають займатися спеціалісти з Німеччини, пояснював він.

31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.

Водночас The Wall Street Journal із посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомив, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.

Цього ж дня представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер заявив, що Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російських угрупованнях поблизу кордону там, де це необхідно: це стосується не лише Харківської області.

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