Аналитик Умланд: Разрешение Шольца на удары по РФ вызвано отсутствием дальнобойного оружия

31 мая высший орган исполнительной власти ФРГ решил, что Украина может использовать немецкое оружие против целей на территории РФ

Андреас Умланд (Фото: Facebook)

Германия могла позволить Украине бить по территории России по двум причинам, одна из которых – отсутствие у Украины дальнобойного немецкого оружия. Такое мнение высказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

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Умланд считает, что в таком случае для Германии это не столь принципиальный вопрос, ведь он не касается страны.

Также аналитик отметил, что также на решение немецкого канцлера Олафа Шольца повлияла встреча с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

В то же время, на вопрос, могло ли повлиять на позицию Германии решение США, Умланд отметил, что об этом смогут сказать только историки, когда "посмотрят в архивы о том, какая там была коммуникация".

Агентство Reuters 26 мая сообщило, что Макрон отправился в Германию с трехдневным государственным визитом.

В тот же день немецкий канцлер заявлял, что против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России, но 31 мая стало известно, что страна изменила свое решение.

Также Шольц неоднократно говорил, что Украина не получит Taurus, потому что ее использование связано с немецкой армией. Ее обслуживанием должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.

В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщил, что на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор.

В этот же день представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам у границы там, где это необходимо: это касается не только Харьковской области.

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