Німеччина підтримуватиме Україну, але ракети Taurus не надасть — Шольц

Німецький канцлер розповів, що з початку повномасштабного вторгнення країна виділила на допомогу Україні понад 28 млрд євро

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц знову заявив, що країна не надасть Україні далекобійні ракети Taurus, водночас запевнив у підтримці "усіма шляхами". Про це він сказав під час пресконференції із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

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На запитання журналіста щодо можливого надання далекобійних ракет Taurus Україні, Шольц заявив, що його рішення залишається незмінним.

Він також підкреслив, що ФРН та Британія "стоять пліч-о-пліч з Україною" і надають найбільше допомоги серед усіх країн Європи.

"Ми підтримуватимемо Україну усіма шляхами, аби вона могла протистояти російській агресії. Німеччина та Сполучене Королівство – це країни, які надають найбільше допомоги у Європі. І ми робитимемо це. Ми будемо й надалі тісно співпрацювати, особливо у напрямку тренувань українських військових, і зміцнюватимемо базу оборонної промисловості України", — сказав німецький канцлер.

Посадовець розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Німеччина виділила на допомогу Україні понад 28 млрд євро.

24 квітня повідомлялося, що члени німецької опозиційної фракції Християнсько-демократичний союз (ХДС) закликають прем'єра Британії Сунака натиснути на канцлера у питанні передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

24 січня 2024 року стало відомо, що Велика Британія запропонувала Німеччині ідею кільцевого обміну – Берлін міг би експортувати країні Taurus, а Лондон передав би Україні Storm Shadow, які вже використовуються в ЗСУ.

Наступного дня міністр оборони ФРН Пісторіус заявив, що "нічого не знає" про ідею кільцевого обміну з Британією, і наголосив, що це вирішуватиме канцелярія Шольца, а не його відомство.

29 березня Шольц у контексті відмови надати Taurus заявив, що важливим для нього лишається "не спричинити ескалацію" війни до зіткнення Росії та НАТО.

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