Германия будет поддерживать Украину, но ракеты Taurus не предоставит – Шольц

Немецкий канцлер рассказал, что с начала полномасштабного вторжения страна выделила на помощь Украине более 28 млрд евро

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Немецкий канцлер Олаф Шольц вновь заявил, что страна не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus, заверив в поддержке "всеми путями". Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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На вопрос журналиста относительно возможного предоставления дальнобойных ракет Taurus Украине, Шольц заявил, что его решение остается неизменным.

Он также подчеркнул, что ФРГ и Великобритания "стоят бок о бок с Украиной" и предоставляют больше всего помощи среди всех стран Европы.

"Мы будем поддерживать Украину всеми путями, чтобы она могла противостоять российской агрессии. Германия и Соединенное Королевство – это страны, которые предоставляют больше всего помощи в Европе. И мы будем продолжать это делать. Мы будем и в дальнейшем тесно сотрудничать, особенно в направлении тренировок украинских военных, и укреплять базу оборонной промышленности Украины", – сказал немецкий канцлер.

Чиновник уточнил, что с начала полномасштабного вторжения Германия выделила на помощь Украине более 28 млрд евро.

24 апреля сообщалось, что члены немецкой оппозиционной фракции Христианско-демократический союз (ХДС) призывают премьера Британии Сунака надавить на канцлера в вопросе передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

24 января 2024 года стало известно, что Великобритания предложила Германии идею кольцевого обмена – Берлин мог бы экспортировать стране Taurus, а Лондон передал бы Украине уже используемые в ВСУ Storm Shadow.

На следующий день министр обороны ФРГ Писториус заявил, что "ничего не знает" об идее кольцевого обмена с Британией, и подчеркнул, что это будет решать канцелярия Шольца, а не его ведомство.

29 марта Шольц в контексте отказа предоставить Taurus заявил, что важным для него остается "не повлечь за собой эскалацию" войны к столкновению России и НАТО.

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