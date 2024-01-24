Британия предлагает Германии "кольцевой обмен" для решения дилеммы с Taurus – Handelsblatt

Предложение состоит в том, чтобы Германия экспортировала Taurus в Британию. Тогда Лондон получил бы возможность передать ВСУ больше своих Storm Shadow

Ракета Taurus (Скриншот видео)

Великобритания предложила Германии выход из "глухой дискуссии" насчет поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Идея состоит в том, чтобы Берлин экспортировал в Британию крылатые ракеты, что дало бы правительству Лондона возможность оснастить Украину дополнительными крылатыми ракетами другой модели, Storm Shadow, которые уже есть на вооружении Сил обороны. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на неназванных высокопоставленных дипломатов и представителей правительства.

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По данным собеседников журналистов, соответствующее предложение от Британии поступило несколько недель назад.

В канцелярии немецкого канцлера Олафа Шольца не стали комментировать журналистам этот возможный так называемый кольцевой обмен. Однако, по словам ознакомленных с этим вопросом лиц, предложение Великобритании рассматривается.

В Минобороны после "Рамштайна-18" заявили, что западные партнеры взяли на себя обязательство работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.

Германия продолжает последовательно отказываться предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

17 января Бундестаг провалил голосование за проект резолюции о поставках в Украину Taurus, но общий законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.

В Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина якобы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем. Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.

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